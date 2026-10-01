Paalam sulod sa gold-medal boxing bout

Gibuntog ni Filipino Olympian Carlo Paalam pinaagi sa split decision si 2025 world champion Makhmud Sabyrkhan sa Kazakhstan niadtong Miyerkules sa gabii, Septiyembre 30, 2026 (PH time), aron pag-abante sa gold-medal match sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan.
Nakuha ni Paalam ang kadaugan human siya nidaog sa scorecards sa tulo sa lima ka judges sa ikatulo ug katapusang round sa semi-final bout sa 55kg class. Sa kadaugan, adunay kahigayunan si Paalam nga matambalan ang 16 ka tuig nga kahidlaw sa Philippine boxing sa gold medal ning maong kompetisyon.
Si Rey Saludar maoy katapusang boksidor nga nakahimo niini niadtong 2010 edition nga gipahigayon sa Guangzhou, China.
Sa final bout nga ipahigayon karong Biyernes, Oktubre 2, kontrahon ni Paalam si Japanese Rui Yamaguchi, kinsa nilupig ni Bilguunsaikhan Kharhuu sa Mongolia sa laing semi-final fight. Mao kini ang labing unang higayon nga nakasulod sa finals sa Asian Games si Paalam, kinsa silver medalist sa 2020 Tokyo Olympics. / ESL