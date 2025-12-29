Pabalay alang sa mga biktima sa kalamidad gitinguha’ng mahuman

Gipahibalo ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang kagamhanan sa dakbayan naningkamot sa pagsulbad sa mga isyu sa dokumentasyon nga nakalangan sa paghuman sa usa ka medium-rise building (MRB) sa Barangay Lorega San Miguel, dungan sa tinguha sa siyudad nga mapalapad ang socialized housing program niini ug mabalhin ang mga pamilyang nabiktima sa katalagman.
Matod ni Archival, ang duha ka kasamtangang MRB sa Lorega adunay kinatibuk-ang kantidad nga dul-an sa P200 milyunes diin kapin sa P100 milyunes na ang nabayran, apan ang usa ka bilding pabilin nga wala mahuman tungod sa wala pa masulbad nga dokumentasyon ug mga reklamo gikan sa kontraktor.
Kon masulbad na ang mga isyu, tinguha sa siyudad nga mahuman ug mapuy-an na ang kapin sa 200 ka housing units sa maong MRB.
Ang duha ka MRB nahimutang sa 1,350 square meters nga yuta sa Lorega San Miguel nga gipanag-iya sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang usa sa mga bilding nga gitukod sa Cebu Landmasters Inc., nahuman na ug hingpit na nga napuy-an sukad pa niadtong Hulyo 2023 sa dul-an 100 ka pamilya.
Ang mga benepisyaryo gipili base sa ilang panginahanglan ug sa rekomendasyon sa lokal nga mga awtoridad.
Ang ikaduhang MRB nga wala pa mahuman, gipundohan sa kagamhanan sa dakbayan.
Sa paglantaw sa unahan, si Archival niingon nga ang siyudad nagplano nga magtukod og tulo pa ka dugang nga mga MRB sa usa ka dapit sa Talamban nga kasamtangang gipanag-iya sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), samtang nagpaabot sa pagbalhin sa pagpanag-iya sa yuta ngadto sa siyudad.
Ang giplanong mga MRB mohatag og prayoridad sa relokasyon sa mga biktima sa bagyo ug mga pamilyang kasamtangang nagpuyo sa mga barangay gym ug mga classroom sa publikong tunghaan.
Matod ni Archival, ang dagan sa konstruksyon magdepende sa kapaspas sa pagbalhin sa yuta ug sa proseso sa dokumentasyon. / CAV