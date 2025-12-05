Pabilin pa sa evacuation center ang mga nabahaan sa Umapad

Wala una papaulia ang mga bakwit sa Barangay Umapad, Mandaue City nga nagpasilong sa barangay gym tungod sa padayong presensya sa Tropical Depression Wilma.
Si Barangay Kapitan Reb “Biboy” Cortes niingon nga ang mga bakwit orihinal unta nga pabalikon na sa ilang mga balay niadtong Biyernes, Disyembre 5, apan dili luwas tungod sa Bagyong Wilma.
Dugang ni Cortes, mga unom ngadto sa walo ka mga balay ang grabeng nadaot, samtang ang uban nagdumili sa pagpamauli tungod sa kawala’y kuryente, suplay sa tubig, ug naglibot nga baha sa palibot sa ilang kabtangan.
Lakip sa mga nagpabilin sa evacuation center si Lorena Montebon kinsa nipaambit nga ang kasamtangang sitwasyon nagpabalik sa masakit nga mga handumanan sa Bagyong Tino nga grabeng nakaapekto sa ilang balay.
Matod niya, nisaka pag-ayo ang baha nga napugos sila sa pagsaka sa atop tungod kay niabot na ang tubig sa ikaduhang andana. Siya ug ang iyang pamilya nagpabilin sa Umapad Gym evacuation center sulod na sa hapit usa ka bulan.
Alang sa laing residente nga si Nenita Del Carmen, lisod ang pagbalik sa ilang gipuy-an kay nasuta niya nga naanod ang iyang balay. / ABC