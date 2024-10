Pabrika sa peke nga sigarilyo gisusi sa BPLO

Misusi na ang Business Permit and Licensing Office (BPLO) sa kagamhanan sa Dak­bayan sa Mandaue sa FMC Warehouse diin nasakmit ang gibanabana P100 million nga balor sa ilegal nga sigarilyo niadtong Sabado sa buntag, Oktubre 7, 2024.

Matod ni Police Captain Nigel Sanoy ang hepe sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit nga ang tumong sa BPLO sa pagsusi mao ang pag-ila kung kinsa nakapangalan sa nag-abang sa bodega nga gipanag-iya sa FMC Warehouse.

Mipasabot si Sanoy nga kon mailhan na kinsa ang nag-abang sa maong bodega mao usab kini ang pasakahan sa kaso sa BIR sa kalapasan sa Section 263 sa National Revenue Code of 1987.

"As of now nag-investigate ta kung kinsa ang owner wa pa tay nakuha nga data kung kinsa ang nag-rent ato nga bodega but definitely makakuha ra ta within the week, nag request na pud ta sa BPLO didto sa Mandaue City Hall," matod ni Police Captain Nigel Sanoy.

Gitug-an ni Sanoy nga nahuman na ang BIR ug ang ilang ahensya sa inventory sa mga sigarilyo lakip na sa mga raw materials ug makina niini nga ilang gibanabana nga dili moubos ang balor sa P100 million.

Ang mga nakuha nga mga kontrabando naglangkob sa 1 packaging machine alang sa individual packing, 1 packing machine alang sa sealing plastic, 1 filter cutter machine,1 milling machine ug 1 parking machine in reams ug mga ream sa nagkadaiyang brand sa sigarilyo ug ubang gamit sa paggama og sigarilyo.

Ang maong ilegal nga kompanya mao matod pa ang mosuplay sa peke nga sigarilyo sa tibuok Pilipinas diin naa dinhi sa Sugbo ang manufacturing.

Iyang gipasabot nga strategic kaayo alang sa maong ilegal nga kompanya ang Sugbo sanglit naa kini sa tunga-tunga sa Pilipinas ug ang nahimutangang bodega accessible kini tungod kay duol sa pantalan alang sa pagpadala sa kontrabando.

Moabot sa napulo ka buwan nga gipaubos sa monitoring ang maong factory sa sigarilyo ug natultolan gyud nila kini human ilang nasundan ang pagbalhin sa mga raw materials ug makina sa bodega sa Ouano Wharf.

Tungod niini nakig-alayon dayon sila sa BIR ug gilusad usab nila ang Oplan Mega Shopper ug malampuson nga nasakmit ang maong mga illicit cigarettes.

Duna pay daghang gipanid-an ang CIDG nga nagpayuhot sa mga ilegal nga sigarilyo dinhi sa Central Visayas diin ang uban imported gikan sa nasod sa Indonesia nga giagi sa backdoor ug wala moagi sa Bureau of Customs.

Matod niya nga kung mahinumdoman nga sa nanglabay nga mga buwan nakasakmit sila og minilyon nga balor sa ilegal nga sigarilyo nga gipamaligya sa Carbon public market ug didto sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo.

Ang maong mga kontrabando gi-import matod pa kini sa laing nasod ug gipalusot agi sa backdoor nga walay bayad nga buhis sa gobyerno.

Kung wala matod pa kini masakmit ang mga ilegal nga sigarilyo dako nga alkanse sa buhis sanglit nabaligya ni sa merkado nga walay taripa gikan sa BIR. / AYB