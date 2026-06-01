Pac-Floyd rematch gisaway ni Alvarez

Gisaway ni Mexican superstar Saul Canelo Alvarez ang rematch nila ni American Floyd Mayweather ug Filipino Manny Pacquiao nga gikatakda karong Septiyembre 26, 2026, sa Las Vegas.
Gipasabot ni Alvarez nga wala siya nalingaw sa premirong away niadtong 2015 diin nidaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision.
Nagtuo si Alvarez nga mas dili siya malingaw sa ikaduhang away.
“I cannot tell anything about it. I didn’t enjoy the first one. So we are going to see in the second one, how worse," matod ni Alvarez nga napatik sa www.boxingscene.com. / ESL