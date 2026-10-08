Pace Act giumol ni Bam moatiman sa Pinoy talents gawas sa nasod

Taliwala sa kadagha’ng trabaho nga giatiman sa mga magbabalaod wa kalimti ni Senador Bam Aquino ang mga Pilipino talent nga anaa sa gawas sa nasod nga naghatag og garbo sa nasod.
Gipalabang sa senador ang Senate Bill No. 2517 o ang gitawag og Philippine Agency for the Creative Economy (Pace) Act nga direkta nga makig-alayon sa mga Pinoy talent aron nga mas mapalambo ang ilang skills sa gawas sa nasod.
“Layunin ng Pace Act na magtatag ng isang ahensya sa ilalim ng Department of Trade and Industry (DTI) upang magbigay ng suportang institusyonal, legal at operasyonal para sa mga artistang
Pilipino, performers, filmmakers, musikero, designers at digital creators na nagtatanghal o nagtatrabaho sa ibang bansa,” pasabot ni Aquino.
Sumala pa sa senador nga na-inspire siya sa pag-umol sa maong balaodnon tungod kay ang mga Pinoy artist nga mobiyahe abroad, walay kadangpan ug walay mapangayuan og suporta ilabi na kon mabiktima sa scammers nga promoter, isyu sa kontrata, ingon man niadtong dili gilayon makakuha og visa ug ubang suliran.
“Sa pamamagitan ng Pace, gagamitin ang mga diplomatic office at mga trade attaché para magpadali sa pagproseso ng visa. Magbubukas din ang batas para suriin ang mga pasilidad at venue, isulong ang kulturang Pilipino at bumuo ng matatag na instrumento para sa ating mga lokal na talento sa pandaigdigang entablado,” dugang pa ni Aquino. / PR