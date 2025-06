Pacers, 2-1, batok OKC

Sama sa ilang nahimo sa niaging tulo ka mga buwan, ang hosts Indiana Pacers ningbangon dayon gikan sa kapildihan ug ilang gipahimungtan ang Oklahoma City Thunder, 116-107, sa Game 3 aron pagposte og 2-1 nga bintaha sa National Basketball Association (NBA) Finals series ning Huwebes, Hunyo 12, 2025 (PH time).

Ning higayuna, dili sakop sa starting unit ang nangulo sa Pacers. Gitumbok mao si Bennedict Mathurin, kinsa nagpakatap og 27 puntos.

Ang lider ug starting guard sa Pacers nga si Tyrese Haliburton niamot og 22 puntos, 11 assists ug siyam ka rebounds alang sa kadaugan samtang ang ilang starting forward nga si Pascal Siakam nitampo og 21 puntos.

Ang reserba nga mga magduduwa sa Pacers dako kaayo og natabang sa kadaugan diin ilang gipanglubong ang ilang mga kaparang sa Thunder, 49-18, sa hinakutay og puntos.

“This is the kind of team that we are,” matod ni Pacers coach Rick Carlisle. “We need everybody to be ready. It’s not always going to be exactly the same guys that are stepping up with scoring and stuff like that. But this is how we’ve got to do it.”

Ning maong season, daghang kadaugan ang narehistro sa Pacers sa mga duwa diin dako og natampo ang ilang reserbang mga magduduwa.

“So many different guys chipped in,” matod ni Haliburton.

Ang Thunder gipagulohan ni Jalen Williams pinaagi sa iyang 26 puntos, nidugang og 24 puntos si Shai Gilegous-Alexander, niamot og 20 puntos si Chet Holmgren samtang nidugang og 12 puntos si Loquentz Dort.

“We had a lot of good stretches of the game,” asoy ni Thunder coach Mark Daigneault.

“But they had more good stretches than we did — and outplayed us over the course of 48 minutes.”

Gikan sa sinugdanan, sikit ang kombati diin adunay 15 ka mga higayon nga nagtabla ang duwa.

Hinuon, gilupig sa Pacers ang Thunder, 32-18 sa hinakutay og puntos sa 4th quarter aron irehistro ang kadaugan.

Puntos matag usa:

Indiana (116) - Mathurin 27, Haliburton 22, Siakam 21, McConnell 10, Turner 9, Toppin 8, Nembhard 8, Nesmith 7, Sheppard 4.

Oklahoma (107) - Ja. Williams 26, Gilgeous-Alexander 24, Holmgren 20, Dort 12, Caruso 8, Wallace 7, Joe 6, Hartenstein 4. / Gikan sa wires