Pacers, 3-1, tinguha batok sa Thunder

Wala magsaulog ang Indiana Pacers. Wala sab natarantar ang Oklahoma City Thunder.

Mao kini ang pagbati sa duha ka mga kampo sa ilang panagharong og balik sa Game 4 sa National Basketball Association (NBA) Finals series karong Sabado sa alas 8:30 sa buntag, Hunyo 14, 2025 (PH time), sa balwarte gihapon sa Pacers.

Giklaro sa Pacers nga naa sa ilang alimpatakan nga dili pa sila angayang magsaulog ning puntoha bisan nakaposte sila og 2-1 nga bintaha sa best-of-seven series pinaagi sa pagmakmak sa Thunder sa Game 3, 116-107.

Nasayod ang Pacers nga delikado sila kon masulod sa ilang alimpatakan ang pagsaulog gumikan kay taas pa ang ilang pagatahakon aron maangkon ang labing una nilang kampyunato.

“There’s nothing to get excited about right now. We’re still a long way away,” matod sa lider sa Pacers nga si All-Star guard Tyrese Haliburton nga napatik sa AP News.

Ang Pacers usa sa 10 ka teams sa kasaysayan nga wala pa nakatilaw og kampyunato ug ikaduha pa lang kini nga higayon nga nakataak sila sa finals.

Mao kini ang labing dakong kahigayunan sa Pacers aron maangkon nila ang labing una nilang titulo.

Sa labing una nilang pagsulod sa finals niadtong 2000, ang Pacers nasugamak sa kapildihan sa nag-unang duha mga duwa sa series batok sa Los Angeles Lakers nga maoy ningkampiyon niadtong higayuna human sa unom ka mga duwa.

Kon buot hunahunaon, grabe sab ang kahidlaw sa Thunder sa pag-angkon sa kampiyunato.

Nakalabni na man tuod og usa ka korona ang Thunder niadtong 1979 apan ang ilang prangkisa niadtong higayuna nagdala pa sa Seattle Supersonics.

Ning maong playoffs, ang Thunder adunay 5-0 nga rekord sa mga duwa diin gikan sila sa kapildihan.

“There’s a maximum four games left in the season,” asoy sa lider sa Thunder nga si MVP Gilgeous-Alexander. “To me, the way I see it, you got to suck it up, get it done and try to get a win.” / Gikan sa wires