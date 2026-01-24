Pacers gipilde ang Thunder

Nagsugat ang finalists sa miaging season, ang Indiana Pacers ug Oklahoma City Thunder, sa unang higayon didto sa Oklahoma sa National Basketball Association (NBA) game niadtong Sabado, Enero 24, 2026 (PH time).
Gilupig sa Pacers and defending champion ug league-leading Thunder, 117-114, sa mismong korte niini para kuhaon ang road game win ug pakuratan ang mga basketball fans.
Nagtigi man tuod ang Pacers ug Thunder sa championship game sa miaging season, diin nidaog ang nauwahi sa deciding Game 7, apan lahi na ang sitwasyon karon nga season.
Ang Thunder nag-una sa liga bitbit ang impresibo nga 37-9 (win-loss) record samtang ang Pacers nagbitay sa kinaubsan sa Eastern Conference dala ang 11-35 nga baraha.
Wa pa makarekober ang Pacers tungod sa pagkapiang sa ilang superstar nga si Tyrese Haliburton (torn Achilles tendon) sa Game 7 sa NBA Finals sa miaging season.
Sa ilang panag-abot pagbalik naluwas ang Pacers sa nagmangtas nga si reigning MVP Shai Gilgeous-Alexander, kinsa nipakatap og 47 puntos para sa Thunder.
Si Andrew Nembhard maoy nangulo sa Pacers sa iyang 27 puntos ug 11 ka assists samtang si Walker niamot og 26 puntos ug si Pascal Siakam nitunol og 21 puntos.
Napasikit pa ni Gilgeous-Alexander ang Thunder, 114-115, sa nahabilin nga 7.8 segundos, sa wala pa napasulod ni Jarace Walker ang duha ka free throws nga maoy nisilyo sa kadaogan sa Indiana.
Batbat ni Walker nga dako gyud og epekto sa ilaha ang maong kadaugan batok Thunder.
"Going out how we did last year, it was definitely circled on the calendar and it was a great team win,” sigon niya. / RSC