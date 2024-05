Pacers mas nagbangis batok sa Knicks

Mas nagbangis ang Indiana Pacers ug ilang gipanglampornas ang New York Knicks, 121-89, sa Game 4 nga maoy nakatabla sa ilang Eastern Conference 2nd round playoffs series, 2-2, sa National Basketball Association (NBA) ning Lunes, Mayo 13, 2024 (PH time).

Mao kini ang labing unang higayon nga linubnganay ang resulta sa best-of-seven series.

Unom ka mga magduduwa sa Pacers ang ningmugna og dobleng numero nga mga puntos nga gipangulohan nila ni Tyrese Haliburon (20) ug T.J. McConnell (15).

“All we did was do our job,” batbat ni Haliburton. “When you’re at home, you have to protect home court, so we did our job. We understand the magnitude of Game 5 and we’ll be prepared for that one.”

Adunay higayon nga niabot og 43 puntos ang labaw sa Pacers, labing dako nga naposte sa kinatibuk-ang 2023-24 playoffs. / AP