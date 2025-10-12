Pacers mibalos sa Thunder

Ang rookie nga si Taelon Peter nipakita dayon og maayong labok samtang gipildi sa Indiana Pacers ang Oklahoma City Thunder, 116-101, sa National Basketball Association (NBA) preseason game nga nagsilbi usab rematch sa Finals niadtong miaging season, didto sa Gainbridge Fieldhouse, Domingo, Oktubre 12 (PH time).
Si Peter ang nagtimon sa balansi nga opensa sa Pacers pinaagi sa iyang 18 puntos, lima ka rebounds, upat ka assists, ug duha ka steals, lakip ang upat ka tres. Ang Indiani misaka sa 2-0 (win-loss) record sa NBA preseason.
Unang bahin palang sa duwa, gisugdan na sa Pacers ang lig-on nga opensa luyo ni Bennedict Mathurin nga nipahagsa og 16 puntos ug Obi Toppin nga nipakatap og 14 puntos.
Si Quenton Jackson nidugang pud og 14 puntos sa 6-of-8 shooting, samtang Jarace Walker hapit makatriple-double sa iyang 10 puntos, walo ka rebounds, ug pito ka assists.
Bisan pa sa pagpahuway sa pipila ka mga bituon sa Pacers nga sila Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, ug T.J. McConnell, ug sa mga naangol nga sila Ben Sheppard, Kam Jones, ug All-Star Tyrese Haliburton (out for the season), gipakita gihapon sa Indiana ang kalawom sa ilang line-up.
Sa pikas bahin, ang Thunder niduwa nga wala sila Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, ug Chet Holmgren.
Ang Thunder nisadig kang Chris Youngblood nga nakatigom og 25 puntos. Ang Pacers ug Thunder magtigi pagbalik sa NBA regular season na karong Oktubre 23. / RSC