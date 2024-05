Pacers, NYK magtigi sa 2nd round

Magkrus ang dalan sa In­dia­na Pacers ug New York Knicks sa 2nd round human nila gipalagpot ang ilang tagsa-tag­sa ka kontra sa pare­hong Game 6 sa Eastern Conference 1st round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Biyer­nes, Mayo 3, 2024 (PH time).

Atubangan sa ilang mga dumadapig, gipanglampurnas sa Pacers ang Milwaukee Bucks, 120-98, samtang gipatapsingan sa Knicks ang host Philadelphia 76ers, 118-115, aron humanon ang duha ka mga best-of-seven series, 4-2.

Gipangulohan ni Obi Toppin ang Pacers pinaagi sa iyang 21 puntos, nidugang og 20 puntos si T.J. McConnell, niamot og 19 puntos si Pascal Siakam samtang nihatag og 17 puntos si Tyrese Haliburton.

Mao kini ang labing unang higayon sulod sa usa ka dekada nga nakasulod sa conference semi-finals ang Pacers.

“It means a lot,” matod ni McConnell. “Not getting into the playoffs since the bubble, not being able to advance since 2014, we take great pride in being able to advance and extend our season.”

Ang Bucks padayong ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si Giannis Anatetokounmpo, hinuon nibalik na pagduwa ang lain nilang lider nga si Damian Lillard gikan sa pagkaangol.

Gipangulohan ni Lillard ang Bucks pinaagi sa iyang 28 puntos, ningtampo og 20 puntos matag usa sila si Bobby Portis ug Brook Lopez samtang nitunol og 14 puntos si Khris Middleton.

Sa laing bahin, nagpakatap og 41 puntos ug 12 ka assists si Jalen Brunson aron pangulohan ang kulbahinam nga kadaugan sa Knicks, nihatag og 23 puntos si Donte Divincenzo, niamot og 19 puntos si OG A­­nunoby samtang niamot og 16 puntos si Josh Hart.

Ang 76ers gipa­ngulohan ni Joel Embiid pinaagi sa iyang 39 puntos, ning­hatag og 17 pun­tos matag usa si­la si Kelly Oubre Jr. ug Tyrese Maxey samtang nitam­po og 16 puntos si Ni­colas Batum. / AP