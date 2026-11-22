Nipadayon sa pag-arangkada ang karera sa Sugbuanong boksidor nga si AJ Paciones human niya nalangkat ang kadaogan batok ni kanhi world title challenger nga Hapon nga si Jukiya Iimura pinaagi sa sikit nga split decision niadtong Sabado sa gabii, Nobiyembre 21, 2026 didto sa sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan.
Gipildi sa 21-anyos nga si Paciones ang beterano nga Hapon human nipabor ang duha ka hurado kaniya sa iskor nga 77-75, samtang ang ikatulo nga hurado nihatag kang Iimura sa iskor nga 78-74.
Nagpabilin nga limpyo ang rekord ni Paciones nga 14-0 nga adunay pito ka knockouts, samtang si Iimura natagak sa 9-3 nga adunay duha ka knockouts.
Si Paciones kasamtangang nalista nga No. 5 sa International Boxing Federation (IBF) sa flyweight division. Naa pud siya sa ikalima sa sa light-flyweight division sa World Boxing Organization (WBO) ug ika-10 sa World Boxing Council (WBC).
Sa undercard, ang wala pa mapildi nga super-welterweight prospect nga si Dan Dacles (9-0-3, 6 KOs) natabla kang Tsukuru Midorikawa pinaagi sa majority draw.
Usa ka hurado ang niiskor og 77-75 alang kang Dacles, samtang ang laing duha ka hurado adunay tabla nga iskor, 76-76.
Samtang, napildi si Franz Carl Musyo (3-3, 1 KO) batok sa bag-ong sulbong nga si Toya Kunikawa (1-0) pinaagi sa unanimous decision. Nakuha ni Kunikawa ang boto sa tanang tulo ka mga hurado nga adunay mga iskor nga 59-55, 59-55, ug 60-54. / EKA