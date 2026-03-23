Paciones modepensa sa iyang titulo batok Laspona

Depensaan ni Cebuano sensation AJ Paciones ang iyang World Boxing Organization (WBO) Oriental flyweight strap batok sa sama niyang wala’y pildeng si Richard Laspona sa main event sa "Ultimate Knockout Challenge - Triple Threat" karong Mayo 24, 2026, sa Elorde Sports Center sa Parañaque City.
Sa edad nga 21, si Paciones nakahimo na’g imahe isip usa sa sumosulbong nga mga boksidor sa iyang timbang.
Niadtong 2024, nihimo siya og langas dihang iyang na-knockdown ang kababayang si kanhi world champion Rene Mark Cuarto, nga naghatag kaniya og agianan paingon sa split decision nga kadaugan.
Sa niaging tuig, duha ka second round stoppages nga kadaugan ang nahimo ni Paciones batok ni Thai veteran Sanchai Yotboon ug Filipino Jeraldine Ocrarit.
Si Paciones kasamtangang rated No. 7 sa WBO, No. 11 sa World Boxing Council (WBC), ug No. 15 sa International Boxing Federation (IBF).
Sa iyang bahin, si Laspona, kinsa sakop sa PMI Bohol Boxing Stable sa Tagbilaran City, nakarehistro sab og impresibong kadaugan batok sa kanhi world title challengers nga sila si Robert Paradero ug Vergilio Silvano.
Si Paciones adunay 12-0, 7 KOs nga rekord samtang si Laspona adunay 11-0, 7 KOs nga baraha. / EKA, ESL