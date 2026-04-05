Pacquaio gihangop sa NBA game

Mainiton nga pag-abiba gikan sa basketball fans ang misugat kang 8-division world champion Manny Pacquiao sa iyang pagtan-aw og basketball sa National Basketball Association didto sa Estados Unidos.
Ang legendary Filipino boxer nitan-aw sa duwa sa Los Angeles Clippers ug San Antonio Spurs niadtong Biyernes didto sa Intuit Dome sa Los Angeles.
Sa usa ka mubo nga video nga gipagawas sa The Ring Magazine sa Facebook, nakita si Pacquiao nga nagkaway ngadto sa mga fans atol sa duwa.
“Welcome Manny Pacquiao, Eight-Division World Champion Boxer,” maoy mensahe nga mibandera sa jumbotron.
Si Pacquiao nag-andam usab alang sa iyang rematch batok kang Floyd Mayweather Jr. nga ipahigayon sa Las Vegas karong Septyembre. Si Mayweather ang midaog sa ilang miaging sagupaan niadtong 2015 pinaagi sa unanimous decision. / RSC