Pacquaio miklaro sa away nila Mayweather

Gibutyag ni eight-division world boxing champion Manny Pacquiao nga di exhibition match ug “real fight” gyud ang ilang panagtagbo og balik ni Floyd Mayweather Jr.
Nigawas ang mga taho nga wa magkasabot ang duha ka kampo tungod sa komento ni Mayweather nga ang Pacquiao-Mayweather 2.0 for entertainment purposes lang. Giklaro ni Pacquaio ang mga pangutana sa umaabot nga away.
“We both signed the contract na real fight,” matod ni Pacquaio atol sa 3rd Pacquiao-Elorde Awards Night. “There’s no reason na hindi matuloy 'yung fight… unless kung ‘di talaga siya lalaban.”
Gitakda ang maong away karong Septiyembre 19, 2026 sa The Sphere, Las Vegas ug ipagawas pud kin isa Netflix.
Ang duha ka boxing legends unang nag-abot sa ring niadtong Mayo 2, 2015 sa Las Vegas, Nevada diin nidaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision. / RSC