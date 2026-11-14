Pacquaio wala sa Joshua-Fury nga away

Giklaro sa mga organiser nga di moduwa ang Filipino legend ug 8-division world champion nga si Manny Pacquiao sa fight card sa umaabot nga away nila Anthony Joshua ug Tyson Fury karong Disyembre nga ipasalida sa Netflix.
Ang Hall of Famer nga si Pacquiao, 62-8-3 (39 KOs), unang gihisgutan isip usa ka importanteng dugang sa maong event samtang nakigsabot-sabot pa sa pagpakigsangka sa wa pay pildi nga four-division champion nga si Shakur Stevenson alang sa panagtagbo sa duha ka henerasyon sa mga hari sa pound-for-pound.
Bisan og ang panag-abot sa duha ka kanhi two-time heavyweight champions siguradong makapalingaw sa ilang yutang natawhan sa U.K., dako unta og ikatabang sa pagpasikat sa away nilang Joshua ug Fury ang pagkalakip sa 2025 welterweight title fighter nga si Pacquiao.
Apan tungod wa makasabot sa premyo silang Pacquiao ug Stevenson, nabalhin ang atensyon ngadto sa mas barato nga away batok sa top-ranked WBO lightweight contender sa Cardiff nga si Joe Cordina, 19-1 (9 KOs), apan napakyas usab kini.
Si Pacquiao, nga mag-48 anyos na karong Disyembre 17, gikalambigit karon sa usa ka away sa sayong bahin sa 2027 batok sa bag-ohay lang nga welterweight title challenger sa England nga si Conor Benn. / RSC