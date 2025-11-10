Pacquiao andam na isip pro boxer

Andam na ang anak ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga si Jimuel nga mohamag sa labing una niining away isip professional boxer karong Nobiyembre 29, 2025, sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California.
Mao kini ang gigarantiya sa chief trainer ni Jimuel nga si Marcin Somodio sa interbyu sa Daily Tribune.
Matod ni Somodio nga nagkaumento ang abilidad ni Jimuel sa matag adlaw basi sa iyang nakita sa training niini.
Ning maong misyon, si Jimuel makigbatok ni Brendan Lally, kinsa mabunyagan sab isip professional fighter. / ESL