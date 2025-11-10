Superbalita Cebu

Pacquiao andam na isip pro boxer

Pacquiao andam na isip pro boxer
Jimuel Pacquiao
Published on

Andam na ang anak ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga si Jimuel nga mohamag sa labing una niining away isip professional boxer karong Nobiyembre 29, 2025, sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California.

Mao kini ang gigarantiya sa chief trainer ni Jimuel nga si Marcin Somodio sa interbyu sa Daily Tri­bune.

Matod ni Somodio nga nagkaumento ang abilidad ni Jimuel sa matag adlaw basi sa iyang nakita sa training niini.

Ning maong misyon, si Jimuel makigbatok ni Brendan Lally, kinsa mabunyagan sab isip professional fighter. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph