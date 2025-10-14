Pacquiao, Arum mag-uban og balik

Makigtambayayong og balik si Filipino boxing icon Manny Pacquiao sa iyang kanhi promotional outfit Top Rank alang sa iyang sunod nga away.
Ning maong kalambuan, makig-uban og balik ang Pambansang Kamao ng Pilipinas sa dugay na niyang advisor nga si Michael Koncz ug ni Top Rank boss Bob Arum.
Ang panag-uban og balik sa nangahisgutan mahitabo atol sa planong pagbalik og away sa kanhi 8-division world champion karong Enero 24, 2026, sa Las Vegas, USA.
Wala pa’y pinal kabahin sa kontra apan padayon ang negosasyon sa kampo ni Pacquiao ug sa kampo ni World Boxing Association (WBA) welterweight king Rolando “Rolly” Romero.
Si Pacquiao niaway ubos sa pagdumala ni Arum gikan niadtong 2003 hangtod 2018 ug ning panahona, nahimo si Pacquiao nga usa sa biggest pay-per-view attractions sa boksing.
Dili pa lang tantong dugay, nilugnot si Pacquiao gikan sa dul-an sa upat ka tuig nga pagretiro ug nakig-away kini ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Mario Barrios nga niresulta sa panagtabla. / ESL