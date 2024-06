Pacquiao batok Suzuki, Hulyo 28

Gianunsyo ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ning bag-uhay lang nga mosagubang siya’g laing exhibition bout karong Hulyo 28, 2024 sa Saitama Super Arena sa Japan.

Ning maong tahas, kontrahon ni Pacquiao si Rizin Fighting Federation (RFF) featherweight champion Chihiro Suzuki.

“Finally next month I am going to fight in Japan,” matod ni Pacquiao nga napatik sa www.gmanews.tv.

“I hope everybody is going to watch the fight. To all the fans, please come and watch on July 28. It is going to be a good fight with a lot of action.”

Ning awaya, tinguha ni Pacquiao nga masayran ni Suzuki nga mas lisod ang boksing kumpara sa mixed martial arts (MMA).

Ang exhibition bout magsilbeng tipik sa pagpangandam sa Pambansang Kamao ng Pilipinas alang sa tinguha niining moaway og balik isip professional fighter. / ESL