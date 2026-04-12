Pacquiao, Clarkson nagkita sa MSG

Manny Pacquiao ug Jordan Clarkson / Hulagway sa Instagram
Nagkita ang duha ka garbo sa nasod sa paugnat sa kusog nga si Manny Pacquiao ug Jordan Clarkson sa sikat nga Madison Square Garden (MSG) didto sa New York, Sabado.

Ang boxing legend nitan-aw sa duwa sa team ni Clarkson nga New York Knicks sa National Basketball Association (NBA) niadtong Sabado, Abril 11, 2026 (PH time).

Gilupig sa Knicks ang Toronto Raptors, 112-95, diin nakabuhat ang Fil-Am guard nga si Clarkson og 10 puntos ug upat ka assists.

Sa wa pa kini nga duwa, nibisita pud ang eight-division champion nga si Pacquaio sa Los Angeles diini nitan-aw siya sa duwa sa LA Clippers, LA Kings sa National Hockey League, ug LA Galaxy sa Major League Soccer. / RSC

