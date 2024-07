Pacquiao dako og purohan

Adunay dakong purohan nga modaog si Filipino boxing legend Manny Pacquiao (62-8-2, 39KOs) sa nakaplano niining pagbalik og away batok ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Mario Barrios (29-2, 18KOs).

Mao kini ang pangagpas sa kababayan ni Barrios nga si kanhi world champion Shawn Porter.

Nakasulti si Porter niini bisan dugay na nga wala nakaaway ang Pambansang Kamao ng Pilipinas.

Sa edad nga 45, nakadesisyon si Pacquiao nga mobalik pag’away ug si Barrios maoy naa sa iyang radar nga giuyonan mismo ni WBC president Mauricio Sulaiman.

Supak unta si Porter nga mobalik og away ang usa ka retiradong boksidor sama ni Pacquiao apan sayod siyang dili kini kapugngan.

“I think Pac will come back and I think he will win that fight against Barrios,” matod ni Porter sa Fight Hub TV nga napatik sa www.boxingscene.com.

Apan gipahimangnuan ni Porter si Pacquiao nga likayan nga makig-away sa wala’y pil­deng si American Jaron Ennis (32-0, 29KOs), kinsa maoy tag-iya sa International Boxing Federation (IBF) welterweight belt.

Kon modaog si Pacquiao batok ni Barrios, posibleng mag-krus ang ilang dalan ni Ennis. / ESL