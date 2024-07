Pacquiao delikado batok sa six-footer

Nabutang sa delikadong sitwasyon ang kahigayunan ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga makapanuktok alang sa World Boxing Council (WBC) welterweight title sa edad nga 45.

Kini gumikan sa iyang exhibition bout karong Hulyo 28, 2024, diin kontrahon niya ang usa ka six-footer nga si kickboxing champion Rukiya Anpo sa Super RIZIN 3 sa Japan.

Kon mapilde si Pacquiao batok sa usa ka dili boksidor, hayan posibleng malubog ang iyang kahigayunan nga maka-challenge ni WBC cham­pion American Mario Barrios.

Si Anpo maoy gipuli sa orihinal nga kontra ni Pacquiao nga si Buakaw Banchamek.

Hinuon kon modaog si Pacquiao batok ni Anpo, posibleng aduna pa’y laing opsyon nga moabot kaniya gawas lang ni Barrios.

Nag-atang ning awaya ang kampo ni Barrios.

“I think it would be a tremendous fight for the fans. Pacquiao always keeps himself in great shape, as does Barrios,” matod sa trainer ni Barrios nga si Bob Santos sa interbyu sa World Boxing News. / ESL