Pacquiao dili makaaway sa Olympics

Dili usbon sa International Olympic Committee (IOC) ang ilang lagda aron ma­tugotan si Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga makaaway sa umaabot nga Paris Olympics.

Si Pacquiao, kinsa nag-edad na og 45, nagtinguha untang moaway sa Paris apan nilapas na og lima sa limit ang iyang pangedaron.

Gawas sa pangidaron, ang Philippine Olympic Commit­tee (POC) nisuway sab pag­hangyo sa IOC nga matugotang moaway si Pacquiao pina­agi sa gitawag og “universality” nga alang sa mga nasod nga aduna ra gamay nga mga atleta.

Apan gipasabot sa IOC nga dili ma­kabenepisyo ang Pilipinas niini.

“Universality places are not allocated to teams with an average of more than eight athletes in individual sports/disciplines at the last two editions of the Olympic Games,” pasabot sa IOC. “This is the case for the Philippine Olympic Committee.”