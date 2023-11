Pacquiao gibasura na sab ni Mayweather

Gibutyag ni Filipino Manny Pacquiao sa miaging semana nga nakignegusasyon ang iyang kampo sa kampo ni American Floyd Mayweather Jr. alang sa ilang rematch karong Disyembre, 2023, nga usa ka exhibition bout sa Tokyo, Japan.

“I have an exhibition match coming in December in Japan,” matod pa ni Pacquiao nga napatik sa World Boxing News.

“We’re working on the opponent. We’re working with Mayweather.”

Paglabay sa usa ka semana, gibasura na sab ni Maywea­ther ang pamahayag sa Pambansang Kamao.

Giangkon ni Mayweather nga tinguha niyang mosagu­bang og exhibition bout ka­rong Disyembre apan dili si Pacquiao maoy kontra.

Ang duha ka legendary bo­­xers unang nag-away niad­tong Mayo 2, 2015 sa Las Ve­gas diin midaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision.