Pacquiao giendorso na sab sa WBC

Ang World Boxing Council (WBC), usa ka propesyonal nga boxing organization, niendorso kang 8-division world champion Manny Pacquiao para makadiretso og world championship fight kon mobalik kini sa pro boxing gikan sa retirement.

Taudtaod na pud gihisgutan ang pagbalik ni Pacquiao sa pro boxing ug mas nilanog kini tungod kang WBC president Mauricio Sulaiman.

Si Pacquiao, 45, miretiro niadtong tuig 2021 human sa iyang away kang Yordenis Ugas.

“Manny Pacquiao is timeless. He’s a legend,” batbat ni Sulaiman sa artikulo sa Sky Sports.

Dugang niya daghan na nga kanhi kampiyon nga nibalik og away basta lang masiguro nga mapasar ang tanan medical examinations.

“We have great precedent of former champions coming back as long as they pass successfully all the medical examinations,” padayag niini.

Nagkanayon siya nga kon mahitabo ang pagbalik ni Pacquiao, usa kini ka kulbahinam nga higayon nga angay atangan sa boxing fans.

“I do like the idea very much. I think Manny Pacquiao can beat any fighter or can be competitive with any fighter today,” matod ni Sulaiman.

“But to have him return to the WBC more than two decades after he won his first world championship, which was the WBC flyweight title and then go all the way to welterweight in 2024 would be sensational,” pagpadayon niya.

Bakante karon ang WBC welterweight world title kay misaka man ang kampiyon nga si Terence Crawford ngadto sa 154 lbs. Ang WBC intermim champ nga si Mario Barrios maoy gilantaw nga kontra ni Pacquiao.

Kon sundon ang ranking, si Souleymane Cissokho ang ranked No.1 sa WBC mao ang sunod sa linya nga makakontra ni Barrios.

Apan sa gihatag nga pagtugot sa WBC hayan makadiretso si Pacquiao sa championship fight.

Bisan retirado aktibo gihapon si Pacquiao sa boxing pinaagi sa exhibition fights. Iyang ikaharong si former K-1 super lightweight champion Rukiya Anpo karon Hulyo 28.

Sa Disyembre sa miaging tuig, gipilde ni Pacquiao si MMA fighter DK Yoo sa exhibition match. / RSC