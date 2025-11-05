Pacquiao gipahimangnuan ni Tolentino

Gipahimangnuan ni Philippine Olympic Committee (POC) President Bambol Tolentino si Filipino boxing legend Manny Pacquiao kabahin sa pagkatudlo niini isip vice president sa International Boxing Association (IBA).
Gipahinumdoman ni Tolentino ang Pambansang Kamao ng Pilipinas sa kasamtangang estado sa IBA, nga gipalagpot sa International Olympic Committee (IOC) tungod sa isyu sa corruption, financial transparency, ug sa giingong pakiglambigit niini sa Russian government.
Human niini, ang IOC wala na mosuporta sa IBA ug nihatag kini og rekognasyon sa bag-ong grupo nga mao ang World Boxing sugod niadtong Pebrero, 2025.
“Sinabihan ko siya na, ‘Sen, medyo kakaiba yang IBA. Hindi yan recognized ng IOC or what. Yan yung dating AIBA. Yan yung na-kick out sa IOC. So ingat lang,’ sabi ko,” matod ni Tolentino, nga napatik sa Spin.ph.
Isip pangulo sa Olympic body sa Pilipinas, gipasabot ni Tolentino nga ang POC naa sa habig sa IOC.
“We cannot support that (IBA), sabi ko kasi hindi yan recognized ng IOC. Tumango lang siya,” dugang ni Tolentino.
“Nasa kanya na yun kung paano niya iha-handle yun. Basta tayo we follow the IOC kung sino ang recognized nila.” / ESL