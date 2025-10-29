Pacquiao gusto’g tinuod nga away

Gibutyag sa The Ring Magazine nga interesado ang Netflix nga mopasiugda sa rematch nila ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ug American Floyd Mayweather Jr.
Nahisgutan pagbalik kini nga rematch human sa paglugnot ni Pacquiao gikan sa pagretiro diin gisuwayan niya pag-ilog ang korona ni World Boxing Council (WBC) welterweight king American Mario Barrios apan niresultra sa kontrobersyal nga panagtabla.
Matod ni Pacquiao nga kon mahitabo, gusto niyang tinud-anay nga away ang rematch nila ni Mayweather. / ESL