Pacquiao gustong kontrahon si Romero

Alang sa sunod niyang away, tinguha ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga ilugon ang korona ni World Boxing Association (WBA) welterweight champion American Rolly Romero.
Mao kini ang gibutyag sa sinaligan sa Pambansang Kamao ng Pilipinas nga si MP Promotions President Sean Gibbons sa interbyu sa World Boxing News (WBN).
Giklaro ni Gibbons nga wala’y intensyon ang bugtong 8-division world champion nga makig-away pagbalik ni World Boxing Council (WBC) welterweight king American Mario Barrios.
Si Barrios maoy gikontra ni Pacquiao sa iyang comeback fight niadtong Hulyo 19, 2025, sa MGM Grand Garden sa Las Vegas, USA, nga niresulta sa majority draw.
“No Barrios at this time. Manny is looking at Rolly Romero for the WBA title. Manny wants meaningful fights at 46 to make history,” asoy ni Gibbons.
Hinuon, gipasabot ni Gibbons nga ning puntoha, wala pa’y klaro ang tanan kon kinsa gyud ang sunod nga makontra ni Pacquiao.
“But there is nothing right now. Romero is just one of the fights mentioned for Manny,” pasabot ni Gibbons.
Kon molampos si Pacquiao sa pag-ilog sa korona ni Romero, hayan mosamot ka lig-on ang iyang legasiya ug mainat ang iyang rekord ngadto sa posisyon nga silingan sa imposible na nga mabuak o matupngan.
Nag-edad pa lang og 40 si Pacquiao dihang nakakulit siya og rekord isip labing edaran nga nahimong world welterweight champion dihang nalupig niya si American Keith Thurman niadtong Hulyo 20, 2019.
Karong Disyembre 17, 2025, mag-47 anyos na si Pacquiao ug kon makalabni pa siya og world title, lisod na gyud tingali mabuak ang iyang rekord sa welterweight division.
Sa kinatibuk-an, si American Bernard Hopkins maoy naggunit sa rekord nga labing edaran nga nakalabni og world title nga iyang nabuhat sa edad nga 48 ug sa light heavyweight division. Nag-edad na og 60 si Hopkins sa kasamtangan.
“Manny wants meaningful fights at 46 to make history,” pagtino ni Gibbons. / ESL