Pacquiao gustong kuntrahon og batan-on

Adunay sumosulbong nga Amerikanong boksidor, kinsa nagtinguhang makigbatok sa dekalidad ug bantugang mga boksidor sa kalibutan ug usa niini si Filipino boxing legend Manny Pacquiao.

Gitumbok mao si Sebastian Fundora, 26, kinsa maoy naggunit sa World Boxing Council (WBC) Continental Americas super welterweight belt.

“The goal is to get the best fight I can get,” matod ni Fundora nga napatik sa boxingscene.com.

Gawas ni Pacquiao, gipanganlan sab ni Fundora ang iyang mga kababayang sila si Terence Crawford ug Errol Spence Jr. nga gusto niyang kontrahon sa umaabot.

“If I could fight the [Terence] Crawford, if I could fight the [Errol] Spence, if I could fight say a [Manny] Pacquiao, whoever it is – I’ll do it,” dugang ni Fundora, kinsa adunay 20-1-1, 13KOs nga rekord.

Apan sa dili pa siya magtutok sa iyang gipangandoy nga mga away, aduna pa’y dakong tahas nga sagubangon si Fundora.

Makigsangka siya kang Ukranian Serhii Bohachuk karong Marso 31, 2024 alang sa inilugay sa bakanteng WBC super welterweight belt. / ESL