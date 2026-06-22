Pacquiao katulo gitumba ni Perez

Katulo natumba si Eman Bacosa Pacquiao sa iyang nasinating majority decision nga kapildihan batok kang Rodelyn Perez sa ilang rematch diin ilang giilugan ang Philippine Boxing Federation Youth lightweight title niadtong Dominggo sa gabii, Hunyo 21, 2026, sa DRP Sports Complex sa Muntinlupa City.
Si Eman, kinsa anak ni boxing legend Manny Pacquiao, unang natumba dihang nataymingan siya sa solidong wa nga kumo ni Perez sa 2nd round.
Nakabarog ra pagbalik si Pacquiao apan nagbaragbarag kini human siya gitiwasan pagkulata ni Perez. Nakahuman ra man hinuon sa round si Pacquiao.
Sa 3rd round, natumba og balik si Pacquiao sulod sa duha ka mga higayon ug sa wala damha, nakalahutay ra gihapon siya paghuman sa 8-round nga away unya nakakuha pa og tabla, 75-75, sa scorecard sa usa sa judges nga si Silvestre Abainza.
Ang laing duha ka judges nga sila si Carlos Baluyot (75-74) ug Oliver Garcia (76-73) maoy nagpadaog kang Perez sa ilang tagsatagsa ka scorecard.
Nagsilbe kining bangis nga panimalos ni Perez ngadto kang Pacquiao, kinsa nipilde kaniya pinaagi sab sa majority decision niadtong 2024 sa Blow by Blow boxing program.
Si Perez, kinsa lumad nga taga Zamboanga Sibugay, nisaka sa 6-4, 4KOs nga record samtang si Pacquiao, kinsa nisulod sab sa showbiz ug modeling dungan sa iyang pagkaboksingero, natagak sa 8-2-1, 5KOs nga rekord. / ESL