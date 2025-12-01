Pacquiao kuntento sa gipakitang away ni Jimuel

Nagkanayon si Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga kuntento ra siya sa gipakitang away sa iyang anak nga si Jimuel sa labing una niining tahas isip professional boxer batok kang American Brendan Lally niadtong Dominggo, Nobiyembre 20, 2025 (PH time), sa Pechanga Resort in Casino in Temeluca, California.
Ang four-round lightweight fight niresulta sa majority draw.
Giangkon ni Pacquiao nga nagdahom siya nga mas maayo pa ang ipakita ni Jimuel apan iyang gikonsiderar nga dili taas og kasinatian ang iyang kinamaguwangan nga anak sa amateur rank.
Nagtuo si Pacquiao nga adunay nakat-unan nga leksyon si Jimuel ning maong away nga magamit sa sunod pa niining mga tahas nga sagubangon sa umaabot.
Gipasabot ni Pacquiao nga iya nang daan gipahimangnuan si Jimuel nga dili sayon ang kinabuhi sa usa ka professional boxer.
Matod sa Pambansang Kamao ng Pilipinas nga dili niya mahulagway ang iyang gibati dihang nagsud-ong sa away ni Jimuel./ ESL