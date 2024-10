Pacquiao mag-apas na sa oras

Mag-apas na sa oras si Fili­pino boxing icon Manny Pacquiao kabahin sa iyang tinguha nga mobalik pag-away isip usa ka professional boxer human siya ni-file og certificate of candidacy (COC) alang sa umaabot nga eleksyon sa Pilipinas.

Niini, kinahanglang mahan-ay na ang sunod nga away sa Pambansang Kamao ng Pilipinas sa dili pa magsugod ang campaign period karong Pebrero 11, 2025.

Ang kanhi senador nagtinguha nga makabaton pagbalik og puwesto sa senado sa eleksyon karong Mayo 12, 2025.

Gibutyag sa World Boxing News (WBN) nga nadugkatan na sab ang tinguha sa 8-division world champion nga maka-challenge ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion Mario Barrios.

Ang trainer ni Barrios nga si Bob Santos niingon nga puwedeng mapahigayon ang potensyal nga away nila ni Pacquiao ug Barriors inig lapas na sa Nobiyembre, 2024.

Apan wala niuyon ang kampo ni Pacquiao niini gumikan kay duol na kaayo kini sa panahon sa eleksyon.

Matod ni Santos nga gitarong paghangop sa kampo ni Pacquiao ang ilang tanyag nga naghatag og agianan aron dawaton ni Barrios ang tanyag nga makig-away kini ni Abel Ramos karong Nobiyembre 16, 2024 sa undercard sa Mike Tyson vs. Jake Paul sa AT&T Stadium sa Texas.

Gipasabot ni Santos nga lisod sab gyud talikdan ni Barrios ang oportunidad nga makaaway sa Tyson-Paul undercard.

“The Pacquiao fight couldn’t come to fruition for whatever reason. We were in negotiations. I know Pacquiao wanted to fight. We wanted to fight. It would have been a great world title fight, but they just couldn’t come together in the time frame,” batbat ni Santos. / ESL