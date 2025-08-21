Pacquiao magtutok isip boxer, promoter

Human siya napilde sa iyang paglansar og balik isip senador sa niaging midterm elections sa Pilipinas, nisaad si Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga hingpit na kining mobiya sa politika.
Tuod man, daw barugan gyud sa Pambansang Kamao ng Pilipinas ang iyang gipamahayag ug magtutok na lang kini sa boksing ug ning higayuna, dili lang usa ka boksidor kon dili, usa sab ka boxing promoter.
Isip usa ka boksidor, ang bugtong 8-division world champion sa kasaysayan sa boksing nagplano nga moaway pagbalik karong Disyembre, 2025, nga maoy ikaduha niyang sagubangon human siya nilugnot gikan sa dul-an sa upat ka mga tuig nga pagretiro.
Isip sa ka promoter, nagplano si Pacquiao nga mopasiugda og boxing card karong Nobiyembre 29, 2025, sa Pechanga Resort Casino sa Southern California.
Ang gipanag-iya ni Pacquiao nga MP Promotions naaprubahan na sa California State Athletic Commission nga makapasiugda og boxing promotion.
Sa boxing card ni Pacquiao karong Nobiyembre, mopakita og aksyon ang mga boksidor nga adunay promotional deal sa MP Promotions lakip na ang mismong anak ni Pacquiao nga si Jimuel, kinsa masubhan isip professional boxer ning higayuna.
“Manny’s objective now that he’s left politics (as a former Senator and congressman in the Philippines) is to be in boxing full time, and he’s looking at Pechanga to kick off his U.S. shows,” asoy sa dugay nang advisor ni Pacquiao nga si Sean Gibbons nga napatik sa www.boxingscene.com.
Ang MP Promotions adunay kontrata nila ni International Boxing Federation (IBF) super featherweight champion Mexican Eduardo “Sugar” Nunez, IBF super flyweight champion Mexican Willibaldo Garcia, IBF minimumweight king Filipino Pedro Taduran, ug kanhi world champions nga sila si while also working with former champions Mexican Isaac “Pitbull” Cruz ug Filipino Mark Magsayo.
Nagkanayon si Gibbons nga sa sunod tuig, nagplano si Pacquiao nga makapahigayon og unom ka boxing promotions sa US./ ESL