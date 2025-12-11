Pacquiao-Mayweather 2 giplanuhang ipahigayon Abril o Mayo 2026

Nagkakusog na ang dagan sa negusasyon kabahin sa panag-away og balik sa le-gendary boxers nga sila si Filipino Manny Pacquiao ug American Floyd Mayweather Jr.
Ang World Boxing News nakakuha og impormasyon gikan mismo sa organizers nga ang gikahinamang rematch giplanuhang ipahigayon sa ulahing bahin sa Abril o sayong bahin sa Mayo sa sunod tuig.
Sa sayo pa, gikataho sa WBN nga ang entertainment company Indistry Media Inc. mao ang mangulo sa pag-organisar sa promosyon.
Matod sa WBN nga taudtaod na sab nga nagkauyon ang kampo nila ni Pacquiao ug Mayweather kabahin sa panagharong og balik sa duha ka banggiitang mga boksidor sa tibuok kalibotan.
Adunay mga taho nga nag-ingon nga posibleng makig-away si Pacquiao kang World Boxing Association (WBA) welterweight champion American Rolly Romero karong Marso 2026 apan wala kini panumbalinga sa Indistry.
“There has been speculation around a possible bout with Rolly Romero in March, but to our knowledge, no such fight is confirmed. Indistry is not involved in the Romero discussions,” pamahayag sa Indistry nga napatik sa WBN website. / ESL