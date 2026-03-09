Pacquiao-Mayweather II libre sa Netflix

Libre nga makakita ang Netflix subscribers sa gikahinamang rematch tali sa legendary boxers nga sila si Filipino Manny Pacquiao ug American Floyd Mayweather Jr., nga ipahigayon karong Septiyembre 19, 2026, sa The Sphere sa Las Vegas, USA.
Ang Netflix, nga maoy mo-promote sa dugay na nga gihandom nga away, kasamtangang adunay 325 million paid subscribers lukop kalibutan.
Gilauman nga daghan pa ang magpa-subscribe sa NetFlix sa umaabot nga mga adlaw hilabi na kon magkaduol na ang adlaw sa ikaduhang panagharong nila ni Pacquiao ug Mayweather sa usa ka professional bout.
Sa premirong panagsangka niadtong Mayo 2, 2015, nidaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision.
Nagtinguha unta si Pacquiao nga makig-rematch dayon kaniadto pa apan kanunay nibalibad si Mayweather hangtod nga nang-retiro na lang ang duha ka banggiitang mga boksidor.
Sa paningkamot sa Netflix, naselyo ra ang rematch.
Si Pacquiao, 47 anyos, adunay 62-8-3, 39KOs nga rekord, samtang si Mayweather, 29 anyos, adunay 50-0, 27 KOs nga rekord. / ESL