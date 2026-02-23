Pacquiao-Mayweather II nabanhaw

Gilab-as ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ang posibilidad nga mag-away sila’g balik ni American legend Floyd Mayweather Jr.
Gihimo kini sa Pambansang Kamao ng Pilipinas usa ka semana human namahayag si Mayweather nga molugnot siya gikan sa pagretiro.
“I still have what it takes to set more records in the sport of boxing,” pamahayag pa ni Mayweather.
Dihang gipangutana kon unsa’y iyang reaksyon sa pamahayag ni Mayweather, si Pacquiao nitubag pinaagi sa pag-ingon og “Abangan niyo ang mga announcement. Good for us. Abangan niyo lang.”
Sa dili pa ang posible nilang rematch, pareho unang mosagubang og exehibition bouts sila si Pacquiao ug Mayweather karong Abril, 2026.