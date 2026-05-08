Pacquiao-Mayweather rematch nauswag

Gawas nga nausab ang venue, nauswag sab og usa ka semana ang rematch nila ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ug American Floyd Mayweather Jr., taho sa www.boxingscene.com.
Gikan sa orihinal nga petsa nga Septiyembre 19, 2026, ang gikahinamang away ipahigayon na karong Septiyembre 26.
Sa niaging semana, gikataho sab nga dili na ipahigayon ang away sa Sphere sa Las Vegas, USA.
Gituohan nga ipahigayon ang away sa MGM Grand Garden, nga maoy venue sa premirong away sa duha ka mga boksidor niadtong Mayo 2, 2015 diin nidaog pinaagi sa unanimous decision si Mayweather.
Giingon nga ang MGM Grand maoy paboritong venue ni Mayweather diin sulod sa 12 ka sunodsunod nga higayon siya niaway ning maong edipisyo gikan 2007 hangtod 2015.
Si Mayweather, 49, adunay 50-0 (27 KOs), samtang si Pacquiao, 47, naghupot og 62-8-3, 39KOs nga baraha. / ESL