Pacquiao-Mayweather rematch posible sa sayong bahin sa 2027

Aduna na’y gipunterya nga petsa ang gikahinamang rematch sa duha ka boxing legends nga sila si Filipino Manny Pacquiao ug Floyd Mayweather Jr.
Si Jas Mathur, CEO sa MP Promotions, nibutyag nga nagtinguha ang Pambansang Kamao ng Pilipinas nga mapahigayon ang ilang ikaduhang engkuwentro ni Mayweather sa sayong bahin sunod tuig.
“Obviously, right now there’s some technicalities that are unrelated to Manny and unrelated to us that are being resolved,” matod ni Mathur nga napatik sa www.gmanews.tv.
“Once that’s all said and done, then we anticipate that this should take place sometime in early 2027, January is the plan.”
Ang rematch nakaeskedyul na unta karong Septiyembre 2026 apan nauswag kini gumikan kay wala nagkasinabot ang duha ka kampo kabahin sa nakasaad sa kontrata nga giingong pirmado na sa duha ka mga boksidor.
Ang kampo ni Pacquiao nibarog nga usa ka sanctioned professional fight ang rematch apan niinsister si Mayweather nga usa kini ka exhibition bout.
Wala na mohatag og dugang detalye si Mathur kabahin sa kalambuan sa negosasyon apan iyang gibutyag nga naa sa super welterweight range (153-154) ang away.
Sa dili pa mahitabo ang rematch, matod ni Mathur nga moaway una og usa ka exhibition bout si Pacquiao sa dili pa mahuman ang tuig 2026 isip tipik sa pagpakondisyon niini. / ESL