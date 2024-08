Pacquiao mi-TKO sa paradigm

Makonsiderar nga ‘technical knockout’ nga kadaugan ang naangkon ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ning bag-uhay lang apan dili ibabaw sa kinaham niyang boxing ring, kon dili sa sulod sa korte.

Ang tulo ka mga tuig nga legal battle ni Pacquiao batok sa Paradigm Sports Management (PSM) natuldokan na og pinal nga desisyon, pabor sa Pambansang Kamao ng Pilipinas.

Ang judge sa Superior Court sa State of California County sa Orange Central Justice Center nga si Walter Schwarm niisyu sa iyang pinal nga desisyon nga wala’y bili ang kontrata ni Pacquiao sa Paradigm.

Sa mensahe nga iyang gi­pirmahan, si Schwarm niingon: “The court finds for Mr. Pacquiao on the declaratory relief cause of action and declares the contract void due to illegality,” nga napatik kini sa Spin,ph.

Ang abogado ni Pacquiao sa US nga si Atty. Jason Aniel nagkanayon nga malipayon ang bugtong 8-division world boxing champion sa kalibutan kabahin sa desisyon sa korte.

“We are pleased that the court made its final decision on the legal issues in Mr. Pacquiao’s favor,” pamahayag ni Aniel.

“After hearing Paradigm Sports Management’s objections to the tentative decision, the court decided the contract that Paradigm sought to enforce Mr Pacquiao was illegal as Paradigm was not properly licensed.”

Si MP Promotions pre­sident Sean Gibbons nikompirmar ning maong kalambuan gikan sa Orange County ug iyang giklaro nga wala’y kasaypanan nga gihimo ang kanhi senador dihang nakignegusasyon kini sa PSM kaniadto.

“Manny Pacquiao was finally pro­ven innocent. He did nothing wrong as the Superior Court of California has already announced its final statement of decision declaring that the contract offered by Paradigm was void due to illegality,” batbat ni Gibbons. / ESL