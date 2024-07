Pacquiao midaug

Nidapig ang usa ka California Superior Court judge ngadto kang Filipino boxing legend Manny Pacquiao sa iyang giatubang nga kaso batok sa Paradigm Sports ug gibalit-ad niini ang usa ka desisyon sa county jury sa miaging tuig.

Nagsugod kining maong kaso niadtong 2021 dihang ang Paradigm, nga gipangulohan ni Audie Attar, nipasangil sa Pambansang Kamao ng Pilipinas nga wala nituman sa ilang kontrata.

Matod pa sa Paradigm nakignegusasyon si Pacquiao og away nga wala sila’y kasayuran.

Gitataw sa Paradigm, kinsa nakapapirma ni Pacquiao og kontrata niadtong 2020, nga sila maoy adunay eksklusibong katungod sa pagpakignegusasyon sa mga away sa 8-division world champion niadtong higayuna.

Apan ning bag-uhay, si California Superior Court Judge Walter Schwarm mipagawas og tentatibong suwat nga nag-ingon nga ang Paradigm Sports wala’y saktong lisensya sa California isip manager, nga usa sa gikinahanglan sa state law.

Tungod niini, giwagtangan og bili ni Schawarn ang orihinal nga kontratang gipirmahan ni Pacquiao sa nahisgutang sports marketing group.

“The court finds for Mr. Pacquiao on the Declaratory Relief cause of action and declares the Contract void due to illegality,” pamahayag ni Schwarm nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Hinuon, puwede pa nga moapelar ang Paradigm sa desisyon ni Schwarn.

“Although the judgment is not presently final, we are pleased that the Court made its tentative decision on the legal issues in Mr. Pacquiao’s favor. The Court decided the contract that Paradigm Sports Management sought to enforce against Mr. Pacquiao was illegal as Paradigm was not properly licensed,” pasabot ni Schawarn.

Ang desisyon ni Schwarn nigawas 14 ka buwan human gidapigan sa Orange County jury ang Paradigm Sports ug nimando ni Pacquiao nga bayran ang Paradigm og $1.8 million nga danyos ug ihatag pagbalik ang $3.3-million advance payment nga nadawat ni Pacquiao. / ESL