Pacquiao mihatag og tribute ngadto ni Trinidad

Usa si Filipino boxing legend Manny Pacquiao sa mga nihatag og tribute sa beteranong sports journalist nga si Chino Trinidad, kinsa nipanaw niadtong Sabado, Hulyo 13, 2024, sa edad nga 56 tungod sa ataki sa kasingkasing.

Sa iyang social media post, gipadayag sa Pambansang Kamao ng Pilipinas ang iyang pahasubo ngadto sa iyang higala.

“Deeply saddened by the loss of my friend, Chino Trinidad,” tipik sa mensahe sa kanhi 8-division world champion nga napatik sa www.gmanews.tv.

“Chino was more than a great journalist; he was a true patriot who loved Philippine sports with all his heart. His honesty and dedication inspired many. Thank you, Chino, for everything.”

Ang Philippine Basketball Association (PBA) ug Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) niila sab sa kontribyusyon ni Trinidad sa paugnat sa kusog sa Pilipinas. / ESL