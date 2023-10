Pacquiao mikompirmar nga adunay negusasyon sa rematch nila ni Floyd

Nagkanayon si Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga naghuwat na lang siya sa pagtugot sa International Olympic Committee (IOC) nga makaaway siya sa 2024 Paris Olympics.

Apan bisan wala pa’y desisyon ang IOC, giklaro sa Pambansang Kamao ng Pilipinas nga hinayhinay na siyang nagpakondisyon og balik.

“Naghintay lang tayo ng go signal ng Olympics Committee na ok na tayo, pero nag-training tayo for next year,” matod sa bugtong 8-division world champion sa boxing nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Gipasabot ni Pacquiao nga nangandam na sab siya sa posibleng panagharong nila og balik ni American Floyd Mayweather Jr., kinsa nilupig kaniya niadtong 2015 pinaagi sa unanimous decision.

“Nagti-training ako everyday... Abangan niyo na lang yung mga susunod na mga updates sa Pacquiao-Mayweather,” matod ni Pacquiao.

“Baka this week or next week, abangan niyo lang po.”

Sa laing bahin, gipabuhagay sa 44 anyos nga kanhi senador nga dako ang iyang plano kabahin sa iyang gitukod nga Maharlika Pilipinas Basketbol League (MPBL), nga anaa na sa iyang ikaunom ka mga tuig.

“Malaki pa ang plano natin para sa MPBL... para palawakin pa sa buong kapuluan, sa buong bansa kaya patindi nang patindi yung bakbakan sa MPB,” pasabot ni Pacquiao.