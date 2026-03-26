Pacquiao mikontra sa mga komentaryo kabahin sa rematch nila ni Mayweather

Gikontra ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ang mga komentaryo nga ulahi na kaayo ang pagkahan-ay sa ilang rematch ni American Floyd Mayweather Jr.
Ang gikahinamang rematch gikatakda karong Septiyemre 19, 2026, sa Sphere sa Las Vegas, kapin og dekada gikan sa premirong engkuwentro.
“Hindi naman….Hindi naman kami nagpabaya sa kondisyon namin," matod ni Pacquiao nga napatik sa www.gmanews.tv.
Sa premirong away, nga gipahigayon niadtong Mayo 2015, napilde si Pacquiao pinaagi sa unanimous decision.
Si Pacquiao bag-uhay lang nilugnot gikan sa pagretiro unya nisunod si Mayweather aron mahan-ay ang ilang rematch. / ESL