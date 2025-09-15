Pacquiao mipahasubo sa kamatayon ni Hatton

Nipadayag sa iyang pahasubo si Filipino boxing legend Manny Pacquiao sa kamatayon sa usa sa dekalidad niyang mga nakontra nga si British Ricky Hatton kinsa nipanaw sa laing kalibutan niadtong Dominggo, Septiyembre 14, 2025, sa edad nga 46.
“I am deeply saddened to hear about the passing of Ricky Hatton. He was not only a great fighter inside the ring but also a brave and kind man in life,” opisyal nga pamahayag ni Pacquiao nga napatik sa www.gmanews.tv.
“We shared unforgettable moments in boxing history, and I will always honor the respect and sportsmanship he showed. My heartfelt prayers and condolences to the Hatton family and loved ones.”
Ang patay nga lawas ni Hatton nakaplagan sa iyang panimalay sa Greater Manchester.
Wala’y nabutyag nga hinungdan sa kamatayon ni Hatton apan matod sa kapulisan, wala sila’y nakitang foul play sa nahitabo. / ESL