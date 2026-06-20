Pacquiao misuway og pickleball

Sa pagsikat sa duwa nga pickleball, daghang mga atleta ug sikat nga personalidad ang nisuway niini lakip na ang 8-division boxing world champion nga si Manny Pacquiao.
Nag-viral ang hulagway ni Pacquiao nga nagduwa og pickleball kuyog ang iyang asawa nga si Jinkee, kinsa mahiligon gyud sa maong duwa.
Sa social media post ni Jinkee managlahi ang komento ang gipadangat sa netizen, adunay makahimuot labi na sa hulagway diin nakita nga na stepping si Manny sa non-volley zone o sa nailhan nga kitchen.
Tiaw pa sa usa ka netizen nga pili lang daw tawagan mo ng fault o ma-knockdown ka.
Nakakuha og daghan nga reaksiyon ang maong pagduwa ni Manny og pickleball.
Ang uban netizen nagpadayag sa ilang pagka-excited kay tungod ang pinakasikat nga atleta sa nasod nisuway napud pagduwa og pickleball.
Karong tuiga grabe ang pagsaka sa duwa sa pickleball gani makita ang paspas kaayo nga pagkatukod sa mga korte sa managlahi nga lugar sa nasod. / RSC