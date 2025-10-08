Pacquiao moaway pagbalik, enero 2024

Gibutyag ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao pinaagi sa social media sa Miyerkules, Oktubre 8, 2025, nga gikatakda karong Enero 24, 2026, ang sunod niyang away ug ipahigayon kini sa Las Vegas, USA.
Wala hinuon gipahibalo sa kanhi 8-division world champion kon kinsa ang iyang kontra apan gituohan nga kini mao si World Boxing Association (WBA) welterweight king American Rolando “Rolly” Romero .
“Hello to all my boxing fans. I’m excited to let you know I will be returning to the ring on January 24 in Las Vegas. It is going to be an exciting and special event. Stay tuned. More news to come on my opponent in the next few days,” mensahe sa Pambansang Kamao ng Pilipinas sa social media.
Kon mahinayon, si Pacquiao adunay kahigayunan nga mabuak ang kagalingon niyang rekord nga labing edaran nga mahimong world champion sa welterweight division.
Ning higayona, mag-edad na og 47 si Pacquiao kinsa natawo niadtong Disyembre 17, 1978.
Ang gitumbok nga rekord naposte ni Pacquiao niadto pang Hulyo 20, 2019, dihang iyang gilupig pinaagi sa unanimous decision si American Keith Thurman sa ilang World Boxing Association (WBA) welterweight title bout.
Niadtong higayuna, nag-edad pa si Pacquiao og 40.
Sa pagbalik og away ni Pacquiao gikan sa dul-an sa upat ka tuig nga pagretiro niadtong Hulyo 19, 2025, gisuwayan na niya pagbuak ang iyang rekord apan wala kini nahitabo dihang niresulta sa panagtabla ang pagsuway niya og ilog sa korona ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Mario Barrios.
Batok sa mas batan-ong si Barrios, 30, napakita ni Pacquiao nga aduna pa siya’y saktong ikabuga taliwala sa iyang pangedaron, 46, gani daghang boxing fans ang nagtuo nga ang kanhi senador maoy nidaog ning awaya.
Batok kang Romero, kon madayon, si Pacquiao mosagubang na sab og kontra nga mas batan-on, mas dako, ug mas taas kaniya. Si Romero mag-30 anyos pa lang karong Oktubre 14 ug aduna kini gitas-on nga 5’8”.
Hinuon, kon kasinatian ug abilidad ang hisgutan, tataw nga nakapabor si Pacquiao batok kang Romero kinsa bag-ohay lang nahimong world champion.
Naangkon ni Romero ang WBA welterweight title dihang iyang gilupig si Ryan Garcia pinaagi sa unanimous decision niadtong Mayo 2, 2025.
Si Romero adunay 17-2, 13KOs nga rekord samtang si Pacquiao adunay 62-8-3, 39 KOs nga rekord. / ESL