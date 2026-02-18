Pacquiao moaway pagbalik inig Apr. 18

Mobalik og away si Filipino boxing legend Manny Pacquiao karong Abril 18, 2026, sa Thomas and Mack Center sa Las Vegas, USA apan ning higayuna, sa usa lang una ka 10-round exhibition bout batok kang Russian Ruslan Provodnikov.
Si Pacquiao, 47 anyos, nibalik og away isip professional boxer niadtong Hulyo 19, 2025, sa Las Vegas gikan sa dul-an sa upat ka tuig nga pagretiro diin napakyas siya pag-ilog sa korona ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Mario Barrios.
Tinguha unta ni Pacquiao nga sundan kini og laing title bout batok kang World Boxing Association (WBA) welterweight king American Rolly Romero aron buakon ang kaugalingon niyang rekord isip labing edaran nga world champion sa welterweight division.
Apan nahugno ang negosasyon kabahin ning maong away hinungdan nga nadani ang kampo ni Pacquiao sa pagdakin-as og balik sa usa ka exhinition bout.
Hinuon giklaro sa kampo ni Pacquiao nga buhi gihapon ang plano sa bugtong eight-division world champion nga manuktok pagbalik alang sa world title, posible pipila ka buwan gikan karon.
Gipasabot sa Pambansang Kamao ng Pilipinas nga bisan usa lang ka exhibition bout ang ilang away ni Provodnikov, mapasigarbuon gihapon siyang dad-on ang bandera sa Pilipinas.
“I carry the Philippines with me every time I fight. The support from my country and from fans around the world continues to inspire me,” pamahayag ni Pacquiao nga napatik sa www.boxingscene.com.
“Returning to Las Vegas means so much to me, and I’m excited to work with a team focused on creating a world-class experience for the fans. I’m coming back to give them a great fight — and I’m ready.”
Sa iyang bahin, si Providnikov kinsa kanhi World Boxing Organization (WBO) junior welterwieght king, niretiro niadtong 2016 human sa iyang kapildihan batok ni American John Molina. Nag-edad na karon og 42 si Provodnikov.
Si Pacquiao adunay 62-8-3, 39KOs nga rekord samtang si Providkinov naghupot og 25-5, 18KOs nga baraha. / ESL