Pacquiao modaog kontra ni Barrios

Kon madayon ang ilang away, si Filipino boxing legend Manny Pacquiao --taliwala sa iyang pangidaron – adunay dako nga poruhan nga modaog batok ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Mario Barrios.

Mao kini ang pangagpas ni MP Promotions head Sean Gibbons.

Masaligong nakasulti si Gibbons niini bisan sa kamatuoran nga gilupig ni Barrios pinaagi sa unanimous decision si Cuban Yordenis Ugas, kinsa maoy katapusang nakontra ni Pacquiao sa wala pa kini niretiro.

Kahinumdoman nga si Ugas nilupig ni Pacquiao pinaagi sab sa unanimous decision niadtong 2021.

Apan sa tan-aw ni Gibbons, haom ang estilo sa 29 anyos nga si Barrios sa abilidad sa Pambansang Kamao ng Pilipinas, kinsa nag-edad na og 45.

“Barrios is a solid, quality fighter who beat Ugas,” batbat ni Gibbons nga napatik sa World Boxing News.

“I think he’s easy to hit. He’ll play to Manny’s ball game. It’s a winnable fight for Manny.”

Gipasabot ni Gibbons nga sa iyang tan-aw, mao sab kini ang pangagpas sa mga eksperto.

“When asked about Manny’s chances against (Terence) Crawford, experts were mum. But when asked about Manny’s chances against Barrios, they’re fine. Now, let’s find out if there’s a promoter out there willing to stage it,” dugang ni Gibbons.

Si Pacquiao adunay 62-8-2, 39KOs nga rekord samtang si Barrios naghupot og 29-2, 18KOs nga baraha. / ESL