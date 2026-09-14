Pacquiao moduwa og Tennis

Gawas ni Pacquiao, ang ubang manuwa sa kalihukan nga gitawag og “Alex Eala Live: Game. Set. Celebrate,” mao ang mga artistang sila si Anne Curtis, Piolo Pascual, Julia Barretto, Donny Pangilinan, ug Andrea Brillantes.

Ang main match ning maong gikahinamang kalihukan mao ang engkuwentro nila ni Eala ug Indonesia tennis ace Janice Tjen.

Gila­u­mang malabwan niini ang attendance record sa usa ka tennis match nga narehistro atol sa sangka nila ni Roger Federer ug Rafael Nadal niadtong 2020 sa Cape Town, South Africa nga nakahakot og 51,954 ka mga tumatan-aw.

“I love playing tennis in the Philippines, and I’m really excited to come home and share this moment with Filipino fans,” matod ni world ranked No. 18 Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“Having the opportunity to play at the Philippine Arena, in front of tens of thousands of fans, is something truly special. I’m excited to be part of a moment that brings people together, celebrates our culture, and hopefully creates a historic moment for Philippine tennis,” dugang niya.

Si Tjen nipadayag sab sa iyang grabeng kahinam ning maong kalihukan.

Ang mga tiket nagbalor og P63,705.50 (Platinum), P25,750 (VVIP), P20,600 (Diamond), P18,025 (Gold), P7,725 (Silver A), P5,665 (Silver B), P1,236 (Bronze A), P824 (Bronze B Middle), P618 (Bronze B Side). / ESL